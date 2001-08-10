Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел тематический вечер, посвященный Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, объединило ветеранов, молодежь и общественных деятелей.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, участники вечера вспомнили историю памятной даты 11 апреля, связанной с восстанием узников концлагеря Бухенвальд. В рамках мероприятия показали архивные фотографии из проекта "Без срока давности", которые иллюстрируют преступления нацистов против мирного населения, включая массовые убийства, голод и принудительный труд.

Исполняющая обязанности директора библиотеки Марина Волкова поблагодарила ветеранов за их мужество и стойкость. Андрей Фугенфиров, председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов, провел параллель между подвигами советских солдат в годы Великой Отечественной войны и действиями российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он подчеркнул важность сохранения памяти о героях-освободителях.

Депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников рассказал о мерах поддержки ветеранов и детей войны в регионе. Специалист "Поискового движения России" Анна Цепкало вручила бывшей узнице концлагерей Екатерине Патраковой книгу "Войной украденное детство", где описана ее судьба. Завершился вечер исполнением песни "Бухенвальдский набат" в исполнении Андрея Фугенфирова.