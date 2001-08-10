Суд вынес приговор по делу о взрыве газа в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тымовский районный суд Сахалинской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, связанному с взрывом газа в жилом доме. Двух сотрудников обслуживающей организации признали виновными в причинении смерти по неосторожности, тяжком вреде здоровью и уничтожении имущества.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимые организовали первичный пуск газа в распределительные сети, несмотря на наличие сквозного повреждения в газопроводе. Они не проверили герметичность участка, что привело к утечке газа. 19 ноября 2022 года вблизи многоквартирного дома произошел взрыв, в результате которого обрушился один из подъездов и начался пожар.
Трагедия унесла жизни 10 человек, один пострадавший получил тяжкие травмы. Материальный ущерб превысил 200 миллионов рублей. Суд учел позицию государственного обвинителя, характер преступления и личность виновных, назначив каждому из подсудимых 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также их лишили права занимать руководящие должности, связанные с эксплуатацией газовых сетей, на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
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