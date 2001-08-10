Сахалинские энергетики собрали 130 кг макулатуры в рамках экопроекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские энергетики присоединились к экологическому проекту "ЭкоКультура", организованному Сообществом молодых работников РусГидро, и собрали почти 130 килограммов бумажных отходов. Акция направлена на популяризацию экологичного образа жизни среди сотрудников и поддержку цели устойчивого развития ООН № 12 - "Осознанное потребление и производство".

Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинэнерго, инициаторами акции выступили работники филиала "Распределительные сети" Владислав Лесников, Дарина Соколова и Сергей Безденежных. Заместитель директора по обеспечению ресурсами Дмитрий Грищенко, а также специалисты службы по технологическому присоединению Герман Панфилов и Станислав И активно помогали в организации доставки макулатуры в пункт приёма.

Сбор бумажных отходов - важный шаг в сохранении природных ресурсов. Переработка одной тонны макулатуры позволяет спасти 10 деревьев, сэкономить 20 000 литров воды, получить 1000 кВт электроэнергии и сократить выбросы углекислого газа на 1700 кг. Таким образом, акция энергетиков вносит вклад в защиту окружающей среды и формирование экологической культуры.