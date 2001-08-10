Пять тысяч южносахалинцев вышли на уборку города в рамках акции "Чистая пятница"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается традиционная весенняя акция "Чистая пятница", в которой участвуют горожане, сотрудники управляющих компаний и мэрии. Только за один день на расчистку снега и мусора вышли около пяти тысяч человек, чтобы ускорить приведение города в порядок после зимы.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, акция стала подготовкой к крупным общегородским и всероссийским субботникам, которые пройдут 19 и 26 апреля. Участники вручную ворошат снег в труднодоступных местах — во дворах, палисадниках и на детских площадках. "Мы любим наш город и видим, как он преображается. В этом году погода благоприятствует, и люди активно включаются в работу", — поделилась главный бухгалтер городской бани Елена Илларионова.
Управляющие компании обеспечивают жителей инвентарем и мешками для мусора. "Сотрудники ЖЭУ-3 вместе с горожанами уже расчистили несколько дворов. Призываем всех присоединиться — даже небольшая помощь ускорит процесс", — отметил руководитель компании Антон Гринь. По словам начальника отдела муниципального жилищного контроля Александра Чучкова, снег тает быстро, и своевременная уборка поможет избежать скопления воды.
Напомним, что полигон ТБО принимает собранный мусор бесплатно. Уточнить детали участия в субботниках и получить инвентарь можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, каб. 103, или по телефонам: 300-461 (доб. 3), 300-474 (доб. 4).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:38 7 Апреля На Сахалине задержаны десятки нетрезвых водителей
10:27 7 Апреля "РВК-Сахалин" запустил мобильное приложение для управления услугами водоснабжения
11:45 7 Апреля Молодые таланты со всей России соберутся на Сахалине для участия в творческом турнире
12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
Выбор редакции
- 09:22 10 Апреля Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
- 09:55 9 Апреля Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?