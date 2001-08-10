Пять тысяч южносахалинцев вышли на уборку города в рамках акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается традиционная весенняя акция "Чистая пятница", в которой участвуют горожане, сотрудники управляющих компаний и мэрии. Только за один день на расчистку снега и мусора вышли около пяти тысяч человек, чтобы ускорить приведение города в порядок после зимы.

Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, акция стала подготовкой к крупным общегородским и всероссийским субботникам, которые пройдут 19 и 26 апреля. Участники вручную ворошат снег в труднодоступных местах — во дворах, палисадниках и на детских площадках. "Мы любим наш город и видим, как он преображается. В этом году погода благоприятствует, и люди активно включаются в работу", — поделилась главный бухгалтер городской бани Елена Илларионова.

Управляющие компании обеспечивают жителей инвентарем и мешками для мусора. "Сотрудники ЖЭУ-3 вместе с горожанами уже расчистили несколько дворов. Призываем всех присоединиться — даже небольшая помощь ускорит процесс", — отметил руководитель компании Антон Гринь. По словам начальника отдела муниципального жилищного контроля Александра Чучкова, снег тает быстро, и своевременная уборка поможет избежать скопления воды.

Напомним, что полигон ТБО принимает собранный мусор бесплатно. Уточнить детали участия в субботниках и получить инвентарь можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, каб. 103, или по телефонам: 300-461 (доб. 3), 300-474 (доб. 4).