На улице Аграрной Южно-Сахалинска вводят частичное ограничение движения из-за прокладки газовых сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улице Аграрной вводят частичное ограничение движения из-за работ по прокладке газораспределительных сетей. Как сообщает ТИА "Острова" в администрации города, одна полоса будет закрыта для автотранспорта ориентировочно до 19 апреля 2025 года.

Подрядная организация, занимающаяся прокладкой газовых сетей, временно ограничит движение на участке улицы Аграрной. Это связано с необходимостью проведения работ, которые обеспечат подключение новых объектов к газоснабжению.

После завершения всех работ подрядчики восстановят благоустройство на участке дороги. Власти призывают водителей учитывать изменения в организации движения и заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек.