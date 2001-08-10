Сотрудники заповедника Курильский подсчитали пушных зверей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники заповедника "Курильский" завершили зимние маршрутные учёты (ЗМУ) пушных зверей в 2025 году, выявив изменения в численности различных видов. Эти учёты проводятся зимой, когда следы животных на снегу позволяют точно определить их численность и географическое распределение. Зима для ученых не является временем отдыха, а, наоборот, требует активной работы на территории заповедника и его подведомственного заказника "Малые Курилы".
Как рассказали ТИА "Острова" в заповеднике, учёты некоторых видов животных возможны только в зимний период. На Кунашире в это время можно "посчитать" обыкновенную лисицу, зайца-беляка, соболя, ласку и европейскую норку, а на Шикотане обитает только лисица. Все эти виды относятся к пушным ресурсам и находятся под постоянным государственным мониторингом. Важно отметить, что медведи на Кунашире находятся в спячке, и их численность оценивают по другим методикам осенью, когда они активны.
С 29 января по 6 марта 2025 года специалисты заповедника провели учёты на 15 маршрутах общей протяжённостью 166,4 км. В учётах участвовали семь сотрудников отдела охраны, один сотрудник научного отдела и руководитель технической службы. На Тятинском участке зарегистрировали 9 маршрутов протяжённостью 86,4 км, а на Алёхинском участке - 6 маршрутов длиной 80 км. Проблемы с выполнением норматива по ЗМУ возникали на Тятинском участке из-за удалённости, транспортной труднодоступности, нехватки ресурсов и неблагоприятных погодных условий.
Результаты учётов показали, что численность соболя составила 742 особи, лисицы - 361, ласки - 90, а зайца - 406 особей. В сравнении с прошлым годом, когда было учтено 1184 соболя, 386 лисиц и 304 ласки, наблюдается общее снижение численности всех млекопитающих, кроме зайца-беляка, который увеличился в два раза. Соболь продолжает оставаться лидером среди пушных животных, что свидетельствует о хороших условиях для его обитания.
Следы европейской норки зафиксировали лишь один раз, а следы бурого медведя отметили дважды в начале февраля. Инспектор Михаил Рагимов предположил, что это мог быть один и тот же взрослый медведь. Приятно отметить, что в 2025 году не обнаружили следов домашних животных на территории заповедника.
Кроме учётов, сотрудники также измеряли высоту снежного покрова, которая оказалась ниже, чем в прошлом году. Средняя высота снежного покрова на Кунашире составила 66,1 см, а на Шикотане - 28,73 см. Низкий снежный покров может негативно сказаться на численности некоторых грызунов, которые являются пищей для хищников.
Зимние маршрутные учёты играют важную роль в мониторинге состояния популяций охотничьих видов млекопитающих. Результаты учётов передали в Минприроды России и Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, что позволяет обеспечить дальнейшее изучение и охрану данных видов.
Автор фото: Михаил Рагимов
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