В Амурской области впервые детей мигрантов протестировали на знание русского языка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области провели первое тестирование детей мигрантов на знание русского языка, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на региональное минобразования. В Свободном экзамен сдали шестеро будущих первоклашек-иностранцев из Турции, Таджикистана и Грузии.
Чтобы поступить в первый класс дети-мигранты выполнили четыре устных задания: первое задание проверяет умение участвовать в диалоге, второе - способность создавать монологическое высказывание с опорой на задаваемые вопросы, третье - понимание прослушанного текста, четвертое - владение лексикой и грамматикой.
Время проведения тестирования для каждого будущего ученика - 15 минут.
"Для отслеживания эмоционального состояния детей-инофонов в пункте проведения тестирования находился психолог. Тестирование фиксировалось на видео, а для устной части велась аудиозапись. После тестирования предметная комиссия определит языковой уровень ребенка, который необходим для обучения в школе", - прокомментировала Наталья Федоренко, исполняющий обязанности начальника управления образования города Свободного.
Чтобы получить допуск в школу, правильных ответов должно быть не менее 90%. В случае успешного прохождения тестирования ребенок будет зачислен в класс, в противном случае ему предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно сдать тест можно будет не ранее, чем через три месяца.
"Все задания в совокупности нацелены на требование к иностранному гражданину обучаться на русском языке по российским образовательным программам соответствующего класса", - отметили в региональном министерстве образования и науки.
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