Более 2 000 человек подали заявки на участие в конкурсе "Земский почтальон"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организаторы первого Всероссийского конкурса "Земский почтальон" продлили срок подачи заявок до 18 апреля 2025 года, чтобы привлечь больше участников. За четыре недели уже более 2 000 человек из 85 регионов России заявили о своём желании принять участие в соревновании.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, конкурс рассчитан на почтовых сотрудников с опытом работы от одного года, которые трудятся в населённых пунктах с численностью до 50 000 человек. Конкурс состоит из трёх этапов: до 18 апреля участники подают онлайн-заявки, с 19 апреля по 1 мая региональные экспертные комиссии оценят заявки и определят финалистов, а очный финал пройдёт 5 июня в Москве.
Кроме того, с 12 мая по 5 июня в социальной сети "ВКонтакте" стартует общественное голосование в номинации "Народный почтальон". Победителей выберут на основе заявок, отобранных региональными комиссиями. Организаторами конкурса выступают федеральный партийный проект "Единой России" "Российское село" и Общероссийская молодёжная организация "Российский союз сельской молодёжи".
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