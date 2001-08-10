Более 2 000 человек подали заявки на участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Организаторы первого Всероссийского конкурса "Земский почтальон" продлили срок подачи заявок до 18 апреля 2025 года, чтобы привлечь больше участников. За четыре недели уже более 2 000 человек из 85 регионов России заявили о своём желании принять участие в соревновании.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, конкурс рассчитан на почтовых сотрудников с опытом работы от одного года, которые трудятся в населённых пунктах с численностью до 50 000 человек. Конкурс состоит из трёх этапов: до 18 апреля участники подают онлайн-заявки, с 19 апреля по 1 мая региональные экспертные комиссии оценят заявки и определят финалистов, а очный финал пройдёт 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в социальной сети "ВКонтакте" стартует общественное голосование в номинации "Народный почтальон". Победителей выберут на основе заявок, отобранных региональными комиссиями. Организаторами конкурса выступают федеральный партийный проект "Единой России" "Российское село" и Общероссийская молодёжная организация "Российский союз сельской молодёжи".