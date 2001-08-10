Сахалинские пожарные ликвидировали возгорание бани в селе Новое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 апреля в селе Новое на улице Строительной произошел пожар в одноэтажном доме. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу Поронайского пожарно-спасательного отряда в 19:35, а уже через 20 минут спасатели прибыли на место и приступили к тушению.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пожарно-спасательного отряда, к моменту прибытия пожарных площадь возгорания бани составляла 8 квадратных метров. Спасатели локализовали очаг горения к 20:20, а к 20:55 полностью ликвидировали пожар. В тушении участвовали сотрудники пожарно-спасательной части № 26 из Макарова и части № 35 из поселка Вахрушев. На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока устанавливают специалисты.