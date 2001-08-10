В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют 34 двора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск готовится к началу сезона капитального ремонта дворовых территорий. В 2025 году полностью обновят территории у 34 домов, расположенных как в городской части, так и в планировочных районах - Луговом, Дальнем, Ново-Александровске и селе Березняки.
Администрация города при поддержке правительства Сахалинской области уже заключила муниципальные контракты на ремонт 10 дворов, а по остальным объектам ведет подготовительные работы. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, ремонт будет проходить в два этапа. Сначала ресурсоснабжающие организации заменят аварийные инженерные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Затем начнутся работы по благоустройству: замена асфальтобетонного покрытия, бордюрных камней, ремонт отмосток жилых домов, озеленение и установка детских игровых площадок.
Старт работ запланирован на май, в зависимости от погодных условий, а завершить их планируют до 1 октября. Каждый объект, финансируемый из муниципального и областного бюджетов, контролируют инженеры по надзору. Они также помогают решать вопросы, возникающие между жителями и подрядчиками.
Ремонт дворовых территорий - важная часть программы "Забота. Защита. Уважение", инициированной губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин лично контролирует ход работ. Создание комфортной городской среды, включая благоустройство дворов, соответствует задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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