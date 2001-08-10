В торгово-развлекательном комплексе Южно-Сахалинска состоится дефиле в костюмах из мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 апреля в ТРК "Сити Молл" на третьем этаже пройдёт финальное мероприятие Регионального фестиваля экологических проектов. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве образования Сахалинской области, фестиваль, стартовавший в феврале 2025 года, объединит участников, которые представят свои творческие работы из вторичного сырья.
Кульминацией события станет показ экокостюмов, созданных детьми из природных и бросовых материалов. Организаторы подготовили яркое дефиле, на котором юные экологи продемонстрируют свои работы. Также в программе запланировали награждение победителей и призёров, которые создали самые креативные и экологичные костюмы.
Для гостей мероприятия проведут мастер-классы, где каждый сможет научиться сортировке отходов, переработке пластика и бумаги, а также созданию поделок из вторсырья. Среди спикеров мастер-классов выступят представители экологического центра "Родник" и ресурсного центра "Унисон". Посетители также смогут увидеть фотовыставку "Эколята - друзья пернатых" и посетить ярмарку эко-продукции.
Организаторами фестиваля выступили министерство образования Сахалинской области, ресурсный центр "Унисон", министерство экологии и устойчивого развития, а также другие партнёры, включая экологический центр "Родник" и компанию "Soundlight". Мероприятие начнётся в 14:00 и продлится до 16:00.
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