В Южно-Сахалинске 12% компаний сталкивались с мужскими декретами за последний год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске только 12% компаний за последний год сталкивались с ситуацией, когда мужчины брали отпуск по уходу за ребенком. При этом половина опрошенных отцов отвергает такую возможность, а каждый четвертый готов заменить супругу в декрете. Такие данные представил сервис SuperJob, опросивший трудоустроенных мужчин и работодателей города.
Согласно исследованию, 50% респондентов категорически не рассматривают вариант ухода в декрет. Из них треть уверена, что это невозможно в принципе, а 17% допускают, но считают маловероятным. Как рассказали ТИА "Острова" в SuperJob, подобные настроения связаны с традиционными представлениями о роли мужчины как основного кормильца семьи.
Однако 27% участников опроса заявили, что готовы взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, если возникнет необходимость. Еще 23% не исключают такой сценарий. Работодатели постепенно адаптируются к изменениям, но практика мужских декретов пока остается редкой. В целом, исследование показывает, что отношение к отцовскому отпуску в обществе остается неоднозначным.
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Время проведения: 2 марта — 8 апреля 2025 года
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