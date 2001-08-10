"Снежный фестиваль-2025" собрал сотни участников на склонах "Горного воздуха"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На СТК "Горный воздух" завершился "Снежный фестиваль-2025", который собрал сотни участников и зрителей. Гости мероприятия соревновались в костюмированных номинациях и экстремальных трюках, превратив склоны в центр зимнего веселья.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, программа фестиваля включала яркие конкурсы и зрелищные шоу. Участники боролись за звание "Короля и Королевы фестиваля", демонстрировали креативные костюмы и состязались в детской номинации "Сорванцы". Особое внимание привлек "Аквапроезд" - экстремальный проезд через бассейн с водой на лыжах и сноуборде, где оценивали самые эффектные падения, трюки и волны.

По итогам фестиваля победу в номинации "Король и Королева фестиваля" одержали Илья Спирин и Анна Хайдарова. Анастасия Евдокимова получила награду за "Самый трудоемкий костюм", а Агния Тен стала лучшей среди детей. Евгений Бухенский победил в номинации "Любимый Сахалин", а Яна Курик и Светлана Галиева - в "Фантазерах". Артем Рожков отличился в "Лучшем парном костюме". В "Аквапроезде" Иван Мурашкин лидировал в "Самом эффектном падении", Онадис показал "Лучший проезд", а Василий Агарков создал "Самую большую волну". Участник под ником Николаев стал "Мастером экстрима".

Фестиваль завершился сноубайк-шоу от профессиональных райдеров, которое стало ярким финалом зимнего праздника.