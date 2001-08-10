В Южно-Сахалинске стартовал масштабный ремонт дорог с использованием асфальтобетонной смеси
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске дорожные рабочие приступили к масштабному обновлению асфальтового покрытия. В течение недели они планируют уложить более шести тысяч квадратных метров асфальта, начиная с улицы 1-ой Октябрьской в Хомутово.
Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, работы на улице 1-ой Октябрьской начались в воскресенье и должны завершиться к ближайшим выходным. Артем Мисюркеев, начальник участка по ремонту автомобильных дорог и объектов благоустройства, отметил, что ремонт проводят на оживленном участке, не перекрывая движение полностью. "Сначала закрываем одну полосу, затем другую. Если погода не подведет, в субботу завершим работы методом 'больших карт'", - пояснил он.
Уже в эти выходные дорожники перейдут на следующий участок - улицу Чехова, где устранят дефекты дорожного полотна от улицы Рождественской до улицы Поповича. Далее в графике - улица Сахалинская, где работы будут проводить ночью, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов. Виктор Сбитнев, механик по ремонту оборудования завода им. М.А. Федотова, сообщил, что завод ежедневно выпускает 250 тонн асфальтобетонной смеси, что позволяет поддерживать высокие темпы ремонта.
Основной объем работ по устранению зимних повреждений дорог планируют завершить до 1 июня. Ремонт дорожной инфраструктуры в Южно-Сахалинске проводят при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко, а также в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:52 Сегодня На Сахалине, впервые за много лет, на юго-западном побережье разрешат лов симы
09:14 Сегодня Члены избирательной комиссии Сахалина присоединились к акции "Красная гвоздика"
09:27 Сегодня В Шахтерске произошло ДТП с участием двух автомобилей
12:07 Сегодня Более 2800 домовладений на Сахалине перейдут на газ в 2025 году
14:36 4 Апреля Курильчанку будут судить за пять ударов ножом
12:22 4 Апреля В Южно-Сахалинске стартовала регистрация на полумарафон
14:00 3 Апреля Военнослужащие проводят плановые занятия по огневой подготовке в Сахалинской области
12:11 3 Апреля В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка "Художники Сахалина"
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
Выбор редакции
- 09:22 Сегодня Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
- 09:55 Вчера Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?