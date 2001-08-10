В Южно-Сахалинске стартовал масштабный ремонт дорог с использованием асфальтобетонной смеси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске дорожные рабочие приступили к масштабному обновлению асфальтового покрытия. В течение недели они планируют уложить более шести тысяч квадратных метров асфальта, начиная с улицы 1-ой Октябрьской в Хомутово.

Как рассказали ТИА "Острова" в администрации города, работы на улице 1-ой Октябрьской начались в воскресенье и должны завершиться к ближайшим выходным. Артем Мисюркеев, начальник участка по ремонту автомобильных дорог и объектов благоустройства, отметил, что ремонт проводят на оживленном участке, не перекрывая движение полностью. "Сначала закрываем одну полосу, затем другую. Если погода не подведет, в субботу завершим работы методом 'больших карт'", - пояснил он.

Уже в эти выходные дорожники перейдут на следующий участок - улицу Чехова, где устранят дефекты дорожного полотна от улицы Рождественской до улицы Поповича. Далее в графике - улица Сахалинская, где работы будут проводить ночью, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов. Виктор Сбитнев, механик по ремонту оборудования завода им. М.А. Федотова, сообщил, что завод ежедневно выпускает 250 тонн асфальтобетонной смеси, что позволяет поддерживать высокие темпы ремонта.

Основной объем работ по устранению зимних повреждений дорог планируют завершить до 1 июня. Ремонт дорожной инфраструктуры в Южно-Сахалинске проводят при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко, а также в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".