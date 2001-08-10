Более 30 тысяч жителей Южно-Сахалинска прошли диспансеризацию за четыре месяца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается масштабная диспансеризация населения. За первые четыре месяца 2025 года плановые медицинские обследования прошли более 15 тысяч взрослых и свыше 15 тысяч детей. Врачи напоминают, что своевременная диагностика помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний.
Как рассказали ТИА "Острова" в департаменте здравоохранения, в этом году планируется охватить диспансеризацией более 98 тысяч взрослых и 39 тысяч детей. Для жителей в возрасте от 18 до 40 лет обследования проводят раз в три года, а после 40 лет врачи рекомендуют проходить их ежегодно. Пройти осмотр можно в поликлиниках города, фельдшерско-акушерских пунктах, предварительно записавшись по телефону единой сервисной службы 1-300.
Кроме того, коллективы государственных учреждений могут организованно записаться на диспансеризацию, обратившись в департамент социальной политики по телефону 300-596. Приём звонков ведут в рабочие дни с 9:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00. Врачи подчеркивают, что регулярные обследования — это важный шаг к сохранению здоровья и профилактике серьёзных заболеваний.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:52 Сегодня На Сахалине, впервые за много лет, на юго-западном побережье разрешат лов симы
09:14 Сегодня Члены избирательной комиссии Сахалина присоединились к акции "Красная гвоздика"
09:27 Сегодня В Шахтерске произошло ДТП с участием двух автомобилей
12:07 Сегодня Более 2800 домовладений на Сахалине перейдут на газ в 2025 году
14:36 4 Апреля Курильчанку будут судить за пять ударов ножом
12:22 4 Апреля В Южно-Сахалинске стартовала регистрация на полумарафон
14:00 3 Апреля Военнослужащие проводят плановые занятия по огневой подготовке в Сахалинской области
12:11 3 Апреля В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка "Художники Сахалина"
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
Выбор редакции
- 09:22 Сегодня Сахалинские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по парашютному спорту
- 09:55 Вчера Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?