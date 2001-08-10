Более 30 тысяч жителей Южно-Сахалинска прошли диспансеризацию за четыре месяца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается масштабная диспансеризация населения. За первые четыре месяца 2025 года плановые медицинские обследования прошли более 15 тысяч взрослых и свыше 15 тысяч детей. Врачи напоминают, что своевременная диагностика помогает выявить факторы риска и предотвратить развитие хронических заболеваний.

Как рассказали ТИА "Острова" в департаменте здравоохранения, в этом году планируется охватить диспансеризацией более 98 тысяч взрослых и 39 тысяч детей. Для жителей в возрасте от 18 до 40 лет обследования проводят раз в три года, а после 40 лет врачи рекомендуют проходить их ежегодно. Пройти осмотр можно в поликлиниках города, фельдшерско-акушерских пунктах, предварительно записавшись по телефону единой сервисной службы 1-300.

Кроме того, коллективы государственных учреждений могут организованно записаться на диспансеризацию, обратившись в департамент социальной политики по телефону 300-596. Приём звонков ведут в рабочие дни с 9:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00. Врачи подчеркивают, что регулярные обследования — это важный шаг к сохранению здоровья и профилактике серьёзных заболеваний.