На Сахалине, впервые за много лет, на юго-западном побережье разрешат лов симы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине определены сроки любительского лова вишневого лосося. В этом году появятся новые участки, на которых организуют рыбалку, сообщает astv,ru, ссылаясь на региональное министерство по рыболовству.

9 апреля состоялось очередное заседание Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской области. На нём приняли важное решение по вопросам организации любительского рыболовства симы в 2025 году.

Впервые за много лет рыболовство вишневого лосося будет организовано на участках юго-западного побережья острова Сахалин от мыса Крильон. Стало известно, что в этом году появился ряд пользователей, которые планируют этим заняться, сейчас идёт заявочная кампания.

Как только обращения поступят, будет принято решение о конкретном определении мест и установке объемов. Рыбалка здесь начнётся с 1 мая.

А с 15 мая рыбаки-любители могут поймать первую симу на традиционных речных участках Анивского района. С 5 июня промысел вишневого лосося для рыбаков-любителей продолжится в центральных и северных районах Сахалин.

Традиционно для рыбалки нужно будет приобрести путевку.

"Вопросы любительского рыболовства и его развития находятся на особом контроле Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко", - прокомментировал министр Иван Радченко.