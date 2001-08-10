Более 2800 домовладений на Сахалине перейдут на газ в 2025 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается масштабная газификация, которая находится под личным контролем губернатора Валерия Лимаренко. В 2025 году к экологически чистому топливу планируют подключить более 2800 частных домов, что станет важным шагом к улучшению качества жизни жителей региона.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном правительстве, с января 2025 года уже перевели на газ 245 домов в Южно-Сахалинске, 71 - в Корсаковском районе, 68 - в Анивском, 15 - в Тымовском, 38 - в Долинском и 6 - в Александровск-Сахалинском районе. Министр энергетики Дмитрий Куварин подчеркнул, что регион оказывает беспрецедентную поддержку жителям, желающим подключить свои дома к более экономичному и экологичному топливу.

Сахалинцы могут получить компенсацию затрат на подключение к газовым сетям в размере до 180 тысяч рублей. В некоторых муниципалитетах предусмотрены дополнительные выплаты на приобретение внутридомового газового оборудования для льготных категорий граждан. К таким категориям относятся семьи военнослужащих, участвующих в СВО, многодетные и малоимущие семьи, а также одинокие граждане, состоящие на учёте в органах социальной защиты.

Механизм подключения к газу в рамках трёхстороннего соглашения между собственником, администрацией города и подрядной организацией остаётся наиболее востребованным. Этот вариант позволяет минимизировать вложения собственных средств, так как муниципалитет компенсирует затраты подрядной организации. Подать заявку на подключение можно в центрах газораспределительной организации, на портале госуслуг или на портале единого оператора газификации РФ.

Сегодня к газу могут подключиться жители не только Южно-Сахалинска, но и Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Макаровского, Корсаковского, Анивского и Долинского районов. С начала действия программы социальной догазификации на Сахалине уже более 5 тысяч домовладений получили доступ к голубому топливу. С 2018 года уровень газификации региона вырос с 14 до 62 процентов.