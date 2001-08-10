Школьники Сахалина проверили свои знания о космосе на тематическом квизе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялся квиз, посвящённый Дню космонавтики. Учащиеся средней школы №4 Южно-Сахалинска проверили свои знания о космосе и узнали больше о вкладе Юрия Гагарина в развитие мировой космонавтики.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, специалист СахОУНБ Виктор Старовойтов провёл для школьников вводную лекцию об истории праздника и первых шагах человечества в освоении космоса. После этого ребята разделились на три команды и приняли участие в пяти раундах интеллектуального состязания.
В первом раунде участники ответили на базовые вопросы о Солнечной системе и первых космических путешественниках. Второй раунд проверил их знания о космических фактах и мифах, а третий перенёс школьников в мир космической поп-культуры, где они вспомнили персонажей известных фильмов и мультфильмов. Четвёртый раунд включал логические задания, например, о необычном предмете, который выдавали советским космонавтам на случай аварийной посадки в тайге. Завершился квиз визуальным раундом, где участники определяли местоположение загадочных объектов на фотографиях планет.
Победителем стала команда "Галактика". Мероприятие дополнила тематическая книжная выставка, на которой представили издания о космосе, включая "Космонавтика: иллюстрированную энциклопедию" Натальи Гордиенко и "Рассказы о Гагарине" Юрия Нагибина.
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