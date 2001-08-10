На Сахалине энергетики обучают детей правилам обращения с электричеством
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты ПАО "Сахалинэнерго" и Учебного центра компании (входят в Группу РусГидро) активно проводят уроки электробезопасности для школьников. С начала 2025 года такие занятия уже прошли в более чем 20 учебных заведениях региона.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго", энергетики и преподаватели Учебного центра объясняют детям правила поведения вблизи энергообъектов, учат распознавать знаки электробезопасности и правильно использовать электроприборы в быту. На практической части занятий школьникам демонстрируют средства защиты, такие как диэлектрические перчатки и ботинки, чтобы подчеркнуть, что только обученные специалисты с соответствующим допуском могут работать на подстанциях.
"Наша главная задача - сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством. Они должны четко понимать, что опасно, а что нет, и как избежать травм", - отметил специалист по охране труда Юго-Западного базового сетевого района филиала "Распределительные сети" Владимир Черкасов, который проводит уроки в школах Холмска.
Программа охватывает все муниципальные образования Сахалинской области, где работает Сахалинэнерго. Энергетики планируют завершить цикл занятий к концу апреля текущего учебного года.
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