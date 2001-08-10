Члены избирательной комиссии Сахалина присоединились к акции "Красная гвоздика"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Члены избирательной комиссии Сахалинской области присоединились к Всероссийской акции "Красная гвоздика", направленной на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий. На заседании комиссии инициативу представил член областного избиркома Александр Неустроев.
Акция "Красная гвоздика" организует сбор средств для благотворительного фонда "Память поколений". Собранные деньги направляют на медицинскую помощь ветеранам, включая приобретение инвалидных колясок, слуховых аппаратов, протезов и других необходимых средств. Как сообщили ТИА "Острова" в избирательной комиссии, каждый участник акции получил значок "Красная гвоздика", символизирующий вклад в поддержку ветеранов.
Акция не только помогает улучшить качество жизни ветеранов, но и напоминает о важности сохранения памяти о подвигах прошлых поколений. Члены избиркома призвали жителей региона присоединиться к инициативе и внести свой вклад в помощь тем, кто защищал страну.
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