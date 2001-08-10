"Школа семейного счастья" организует тренинг для родителей в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 апреля в главной библиотеке Сахалинской области состоится тренинг "Я - Родитель" в рамках проекта "Школа семейного счастья". Мероприятие начнется в 13:00 и соберет тех, кто хочет улучшить отношения с детьми и освоить новые методы воспитания.

Ведущей тренинга выступит Ольга Казмирук, практикующий педагог-психолог из Центра социально-психологической помощи и развития личности "Ориентир". Участники смогут углубиться в изучение детско-родительских отношений, развить навыки самоанализа и освоить техники эффективного взаимодействия с ребенком. Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, тренинг также поможет родителям найти новые подходы к решению сложных ситуаций и укрепить взаимопонимание в семье.

Мероприятие пройдет в молодежном центре "Универсалка", который расположен на втором этаже Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Вход на тренинг свободный для всех желающих. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4242) 45-25-26.