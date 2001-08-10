В Поронайском районе приступили к весеннему обследованию дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Межведомственная комиссия, состоящая из специалистов Администрации Поронайского МО, коммунальных служб и Госавтоинспекции, приступили к обследованию дорожно-уличной сети.

Специалисты замеряют глубину и площадь дефектов на дорогах, тем самым определяя предстоящий объем работ ямочного ремонта.

До 18 апреля комиссии предстоит обследовать несколько десятков улиц, по которым осуществляется активное движение автомобилей и общественного транспорта. Рейды проведут в селе Восток и пгт Вахрушев.

После установления стабильной положительной среднесуточной температуры воздуха и оттаивания грунтов, дорожные службы приступят к масштабному ямочному ремонту дорожного полотна. Как правило, работы по устранению выбоин начнутся во второй половине мая.

- Качественное содержание дорог – одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. В течение двух недель будет проведена полная дефектовка дорожного полотна, после чего станет понятен объем предстоящих работ. Уже сейчас ясно – работы много. Полностью привести дороги в порядок планируем к 1 июля, - отметил мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков.

Пока коммунальные службы проводят другие работы по содержанию дорожно-уличной сети – убирают смет, мусор с дорог и тротуаров, проводят очистку и работу по оттаиванию ливневой канализации, вывозят снег.