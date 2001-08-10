Сахалинские военнослужащие изучили минно-взрывные устройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), расположенного на Сахалине, военнослужащие провели занятие по инженерной подготовке. Учения включали отработку навыков оборудования окопов и изучение минно-взрывных устройств, что особенно актуально с учетом опыта специальной военной операции.
В ходе занятий военные выполнили нормативы по подготовке одиночных окопов и оборудовали проволочные заграждения. Особое внимание уделили соединению одиночных окопов, что является важным элементом инженерной подготовки. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, такие навыки помогают повысить эффективность действий личного состава в полевых условиях.
Кроме того, военнослужащие изучили основные минно-взрывные устройства, которые использует условный противник. Они разобрали особенности этих устройств, способы их установки, обнаружения и обезвреживания. Отдельно рассмотрели методы работы с магнитными минами, которые в последнее время активно применяются в зоне специальной военной операции.
Инженерная подготовка остается одним из ключевых элементов обучения военнослужащих. Ее цель - научить личный состав эффективно выполнять задачи инженерного обеспечения. Занятия проводят с учетом актуального опыта, что позволяет военным быть готовыми к современным вызовам.
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