Опрос выявил отношение южносахалинцев к зарплатам в конверте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В опросе, проведенном сервисом SuperJob, выяснили, что в Южно-Сахалинске 29% экономически активного населения готовы получать зарплату в конверте. В то же время 41% респондентов выступают против неофициальных выплат, что подчеркивает наличие разногласий в отношении к "серым" схемам заработной платы.
Мужчины чаще, чем женщины, соглашаются на неофициальные выплаты. Среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет наблюдается почти равное количество сторонников и противников "серых" схем: 29% поддерживают, а 43% выступают против. Интересно, что среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц, 57% предпочитают легальные формы оплаты труда и отказываются от полулегальной работы.
Разные профессиональные группы демонстрируют разные взгляды на неофициальные выплаты. Наиболее выраженное неприятие "серых" схем наблюдается среди бухгалтеров, где 59% главных бухгалтеров и 57% линейных бухгалтеров выступают против зарплат в конверте. Также против неофициальных выплат выступают 56% секретарей, 53% HR-менеджеров и 52% экономистов. В то же время IT-сфера, где легализация зарплат стала нормой, показывает низкий процент согласных на "серый" доход: только 25% программистов и 26% системных администраторов готовы работать по таким схемам.
Сфера общественного питания, напротив, все еще активно использует наличные расчеты, и 60% официантов не против получать зарплату в конверте. Также согласны на неофициальные выплаты маркетологи (50%), продавцы (45%) и менеджеры по закупкам (42%). Эти данные подчеркивают разнообразие мнений среди работников Южно-Сахалинска по вопросу легальности заработной платы.
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Время проведения: 27 марта — 4 апреля 2025 года.
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