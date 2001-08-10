На Сахалине шесть сельских почтовых отделений переедут в новые здания до конца 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

До конца 2025 года шесть сельских почтовых отделений в Сахалинской области переедут в новые модульные здания. Как рассказали ТИА "Острова" в правительстве региона, этот проект направлен на улучшение качества почтовых услуг и создание комфортных условий для жителей отдаленных населенных пунктов.

В прошлом году правительство Сахалинской области совместно с Почтой России запустило масштабный социальный проект. Его цель - заменить аварийные и неприспособленные помещения, в которых сейчас располагаются почтовые отделения, на современные модульные здания. Уже в 2024 году такие объекты появились в восьми селах, включая Взморье, Восточное, Тунгор и Поречье.

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик подчеркнул, что почтовые отделения играют ключевую роль в жизни сельчан. "Здесь получают пенсии, пособия и посылки из интернет-магазинов. Мы не можем допустить, чтобы люди стояли в очередях на улице из-за тесноты. Поэтому при выборе населенных пунктов для установки новых отделений мы учитываем количество пожилых жителей", - отметил он.

В 2025 году новые модульные здания появятся в шести селах: Москальво, Лесогорское, Советское, Петропавловское, Дачное и Гастелло. Каждое здание площадью 25 квадратных метров будет оборудовано клиентским залом, кабинетами для сотрудников, комнатами хранения корреспонденции и компьютерами с доступом к порталу госуслуг.