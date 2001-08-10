10 и 11 апреля в Смирныховском районе лавиноопасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 и 11 апреля на территории Смирныховского района прогнозируется повышенная лавиноопасность. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном МЧС, специалисты направили экстренные предупреждения в администрацию муниципального округа и взаимодействующие структуры.

Власти и спасательные службы уже подготовили силы и средства для ликвидации возможных последствий. Сотрудники МЧС России по Сахалинской области взяли ситуацию под контроль, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.

Жителям и гостям района рекомендуют соблюдать осторожность и избегать посещения опасных зон. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в службы спасения.