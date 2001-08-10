Региональное отделение партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты и сторонники партии «Единая Россия» при поддержке регионального отделения организовали отправку очередной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В состав груза вошли маскировочные сети, продукты питания, нательное бельё, медикаменты и другие предметы первой необходимости, а также детские рисунки и письма поддержки от земляков.

- С начала специальной военной операции наш регион отправил сотни тонн гуманитарных грузов. Помощь формируют все жители Сахалинской области, их объединяет неравнодушие и желание помочь бойцам. Мы со стороны регионального отделения «Единой России» всегда оказывали и будем оказывать поддержку нашим Героям и их семьям, - отметила руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ирина Киселева. - Особенно важно, что молодёжь активно участвует в гуманитарных инициативах — от сбора и сортировки до доставки грузов. Нам важно, чтобы как можно больше молодых людей включались в эту работу.

Часть гуманитарной помощи была доставлена коллективом хоккейного клуба «Сахалинские акулы». Отметим, «Единая Россия» и «Сахалинские Акулы» регулярно проводят совместные мероприятия по поддержке сахалинских бойцов, выполняющим свой воинский долг, и членов их семей.