Студенческие отряды Дальнего Востока завершили обучение в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители студенческих отрядов из регионов Дальнего Востока завершили трёхдневное обучение в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовал круглогодичный молодёжный центр "Острова" в рамках национального проекта "Молодёжь и Дети". Участники из Хабаровска, Читы, Владивостока, Камчатки, Якутии, Бурятии, Благовещенска и Южно-Сахалинска получили сертификаты и готовятся к старту трудового сезона, который начнётся в мае.

Как рассказали ТИА "Острова" в молодёжном центре "Острова", программа обучения включала лекции и мастер-классы от экспертов, не связанных с движением студенческих отрядов. Это позволило участникам взглянуть на свою организацию с новой стороны. Руководитель сахалинского отделения РСО Никита Пушко отметил, что школа прошла продуктивно, а участники получили мотивацию для дальнейшей работы.

В этом году 1200 членов сахалинского отделения РСО будут работать на предприятиях региона, включая объекты ГК "Гидрострой", медицинские учреждения, ПАО "Сахалинэнерго", рыбоперерабатывающие компании и детские лагеря. Полина Лукашевич, командир штаба педагогического университета из Комсомольска-на-Амуре, поделилась, что участники изучили основы командообразования, лидерства и коммуникации, что поможет им в предстоящем сезоне.

Напомним, движение Российских студенческих отрядов на Сахалине возобновилось в 2022 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В 2024 году отделение реализовало 9 трудовых проектов, в которых участвовали более 1200 местных и 1800 приезжих студентов. Ежегодно движение пополняется сотнями новых участников.

Фото: Артур Петросян