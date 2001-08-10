Студенческие отряды Дальнего Востока завершили обучение в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители студенческих отрядов из регионов Дальнего Востока завершили трёхдневное обучение в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовал круглогодичный молодёжный центр "Острова" в рамках национального проекта "Молодёжь и Дети". Участники из Хабаровска, Читы, Владивостока, Камчатки, Якутии, Бурятии, Благовещенска и Южно-Сахалинска получили сертификаты и готовятся к старту трудового сезона, который начнётся в мае.
Как рассказали ТИА "Острова" в молодёжном центре "Острова", программа обучения включала лекции и мастер-классы от экспертов, не связанных с движением студенческих отрядов. Это позволило участникам взглянуть на свою организацию с новой стороны. Руководитель сахалинского отделения РСО Никита Пушко отметил, что школа прошла продуктивно, а участники получили мотивацию для дальнейшей работы.
В этом году 1200 членов сахалинского отделения РСО будут работать на предприятиях региона, включая объекты ГК "Гидрострой", медицинские учреждения, ПАО "Сахалинэнерго", рыбоперерабатывающие компании и детские лагеря. Полина Лукашевич, командир штаба педагогического университета из Комсомольска-на-Амуре, поделилась, что участники изучили основы командообразования, лидерства и коммуникации, что поможет им в предстоящем сезоне.
Напомним, движение Российских студенческих отрядов на Сахалине возобновилось в 2022 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В 2024 году отделение реализовало 9 трудовых проектов, в которых участвовали более 1200 местных и 1800 приезжих студентов. Ежегодно движение пополняется сотнями новых участников.
Фото: Артур Петросян
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