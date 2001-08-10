13:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Четверо талантливых сахалинцев рекомендованы для поступления в ГИТИС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на платформе МТС Линк. Четверо молодых артистов из Сахалинской области получили рекомендацию к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.
Онлайн-отбор талантливых ребят проводил народный артист РФ, профессор, художественный руководитель курса актёрского факультета заочного отделения ГИТИСа Николай Лазарев. Всего в мероприятии приняли участие около 100 школьников и студентов колледжей Дальнего Востока и других регионов.
Ребята готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. В рамках отбора звучали самые разные произведения – от басен Ивана Крылова и рассказов Антона Чехова до стихотворений Беллы Ахмадулиной и песен группы «Несчастный случай». На первой встрече педагог обращал внимание на пластичность и чувство ритма, а также на умение импровизировать и перевоплощаться.
По итогам отбора четверо талантливых абитуриентов из Сахалинской области получили высокую оценку от педагога. Егор Кравцов (Южно-Сахалинск, 20 лет), Нелли Ильина (Вахрушев, 17 лет), Мария Монастырева (Южно-Сахалинск, 17 лет) и Сон Ми Син (Южно-Сахалинск, 17 лет) рекомендованы на второй тур очных прослушиваний в ГИТИСе в Москве.
«Ежегодно МТС реализует около ста различных социальных проектов. Среди них и наша флагманская программа «Поколение М», направленная на развитие детского творчества в цифровой среде. Сахалинские ребята талантливы, охотно участвуют в конкурсных направлениях и добиваются успехов. Так, Глеб Нурмухамбетов из Невельска в 2023 году успешно прошел аналогичный онлайн-отбор, дальнейшие очные испытания и сейчас учится в ГИТИСе на актерском отделении. Уверен, что в этом году нас ждут новые истории успеха, а талантливые ребята Сахалина вскоре порадуют нас яркими ролями в театре и кино», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
«Об онлайн-прослушиваниях я узнал случайно и решил попробовать свои силы. Исполнил песню «Эх, дороги» и басню современного автора Владислава Маленко. В этом я году заканчиваю обучение в Биробиджанском колледже культуры и искусств, где учусь на педагога детских театральных коллективов. А еще работаю в местном театре-студии «Добрые люди». Я планирую совершенствовать мастерство и развиваться в актерской профессии, поэтому буду пробовать себя в очных испытаниях в ГИТИС», - поделился впечатлениями один из участников Егор Кравцов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:36 4 Апреля Курильчанку будут судить за пять ударов ножом
12:22 4 Апреля В Южно-Сахалинске стартовала регистрация на полумарафон
14:00 3 Апреля Военнослужащие проводят плановые занятия по огневой подготовке в Сахалинской области
12:11 3 Апреля В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка "Художники Сахалина"
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
Выбор редакции
- 09:55 Вчера Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
- 11:45 7 Апреля Молодые таланты со всей России соберутся на Сахалине для участия в творческом турнире
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?