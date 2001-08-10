Четверо талантливых сахалинцев рекомендованы для поступления в ГИТИС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на платформе МТС Линк. Четверо молодых артистов из Сахалинской области получили рекомендацию к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.

Онлайн-отбор талантливых ребят проводил народный артист РФ, профессор, художественный руководитель курса актёрского факультета заочного отделения ГИТИСа Николай Лазарев. Всего в мероприятии приняли участие около 100 школьников и студентов колледжей Дальнего Востока и других регионов.

Ребята готовили обязательную чтецкую программу: стихотворение, басню и отрывок из прозы. В рамках отбора звучали самые разные произведения – от басен Ивана Крылова и рассказов Антона Чехова до стихотворений Беллы Ахмадулиной и песен группы «Несчастный случай». На первой встрече педагог обращал внимание на пластичность и чувство ритма, а также на умение импровизировать и перевоплощаться.

По итогам отбора четверо талантливых абитуриентов из Сахалинской области получили высокую оценку от педагога. Егор Кравцов (Южно-Сахалинск, 20 лет), Нелли Ильина (Вахрушев, 17 лет), Мария Монастырева (Южно-Сахалинск, 17 лет) и Сон Ми Син (Южно-Сахалинск, 17 лет) рекомендованы на второй тур очных прослушиваний в ГИТИСе в Москве.

«Ежегодно МТС реализует около ста различных социальных проектов. Среди них и наша флагманская программа «Поколение М», направленная на развитие детского творчества в цифровой среде. Сахалинские ребята талантливы, охотно участвуют в конкурсных направлениях и добиваются успехов. Так, Глеб Нурмухамбетов из Невельска в 2023 году успешно прошел аналогичный онлайн-отбор, дальнейшие очные испытания и сейчас учится в ГИТИСе на актерском отделении. Уверен, что в этом году нас ждут новые истории успеха, а талантливые ребята Сахалина вскоре порадуют нас яркими ролями в театре и кино», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Об онлайн-прослушиваниях я узнал случайно и решил попробовать свои силы. Исполнил песню «Эх, дороги» и басню современного автора Владислава Маленко. В этом я году заканчиваю обучение в Биробиджанском колледже культуры и искусств, где учусь на педагога детских театральных коллективов. А еще работаю в местном театре-студии «Добрые люди». Я планирую совершенствовать мастерство и развиваться в актерской профессии, поэтому буду пробовать себя в очных испытаниях в ГИТИС», - поделился впечатлениями один из участников Егор Кравцов.