Южно-Сахалинск переводит дорожную технику на весенне-летний режим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске коммунальные службы начали перевод дорожной техники на весенне-летний режим работы. Уже 16 спецмашин вышли на улицы города для уборки дорог и тротуаров, а после 10 апреля к ним присоединятся еще 8 подметально-уборочных машин.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря сменному навесному оборудованию. Начальник отдела Андрей Нечепуренко пояснил, что с наступлением устойчивых положительных температур на улицы города выйдут комбинированные дорожные машины и поливомоечная техника. Сейчас специалисты снимают зимнее оборудование и устанавливают щетки и бочки для уборки грязи и пыли.

Ежедневно на уборке улиц Южно-Сахалинска будут задействованы 10-12 комбинированных дорожных машин. Комплексная подготовка техники к весеннему сезону уже идет полным ходом, чтобы обеспечить чистоту и порядок на городских дорогах.