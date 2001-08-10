Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2025
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12:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут обменять монеты на купюры в рамках монетной недели

Сахалинцы смогут обменять монеты на купюры в рамках монетной недели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 7 по 19 апреля 2025 года во всех регионах России, включая Сахалинскую область, проходит монетная неделя. Жители региона могут бесплатно обменять монеты на купюры или зачислить их сумму на свои счета в банках-участниках акции.

Как рассказали ТИА "Острова" в Отделении Банка России по Сахалинской области, банки принимают монеты всех номиналов, выпущенных после 1997 года. Начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Дмитрий Елькин отметил, что для ускорения процесса обмена жителям стоит заранее рассортировать мелочь по номиналам.

В 2024 году сахалинцы и курильчане активно участвовали в акции, собрав 263 тысячи монет на сумму 983 тысячи рублей. Общий вес сданной мелочи превысил одну тонну. В этом году количество участников акции увеличилось в пять раз: более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч отделений банков готовы принять монеты у граждан без комиссии.

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