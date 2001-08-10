Тихоокеанское
информационное агентство
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12:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

30 000 человек стали донорами костного мозга благодаря проекту Почты России

30 000 человек стали донорами костного мозга благодаря проекту Почты России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За четыре года совместного проекта Почты России и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова около 30 000 человек вступили в регистр доноров. Из них 23 человека уже прошли процедуру донации и спасли жизни пациентов, нуждающихся в трансплантации.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, с 2021 года компания активно сотрудничает с Национальным РДКМ. За это время 80 жителей Сахалинской области выразили желание стать донорами, отправив специальные конверты с биообразцами. Директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина отметила, что проект стал всероссийским и охватывает даже самые отдаленные регионы страны, предоставляя людям возможность помочь другим.

Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 35 лет. Почта России бесплатно доставляет наборы для взятия мазка с внутренней стороны щеки и обеспечивает обратную отправку образцов в лабораторию. Врачи анализируют генетический код и ищут совпадения между донором и реципиентом. Если пара найдена, донора приглашают на обследование, а затем, при отсутствии противопоказаний, проводят процедуру донации. Клетки донора полностью восстанавливаются в течение месяца, а реципиент и донор могут встретиться только через два года после трансплантации, если оба дадут согласие.

Генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина подчеркнула, что проект с Почтой России стал уникальным инструментом, который делает процесс вступления в регистр простым и доступным для всех жителей страны. Чтобы стать донором, достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru, получить набор по почте и отправить образцы обратно.

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