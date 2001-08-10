30 000 человек стали донорами костного мозга благодаря проекту Почты России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За четыре года совместного проекта Почты России и Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова около 30 000 человек вступили в регистр доноров. Из них 23 человека уже прошли процедуру донации и спасли жизни пациентов, нуждающихся в трансплантации.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России, с 2021 года компания активно сотрудничает с Национальным РДКМ. За это время 80 жителей Сахалинской области выразили желание стать донорами, отправив специальные конверты с биообразцами. Директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина отметила, что проект стал всероссийским и охватывает даже самые отдаленные регионы страны, предоставляя людям возможность помочь другим.

Стать потенциальным донором костного мозга может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 35 лет. Почта России бесплатно доставляет наборы для взятия мазка с внутренней стороны щеки и обеспечивает обратную отправку образцов в лабораторию. Врачи анализируют генетический код и ищут совпадения между донором и реципиентом. Если пара найдена, донора приглашают на обследование, а затем, при отсутствии противопоказаний, проводят процедуру донации. Клетки донора полностью восстанавливаются в течение месяца, а реципиент и донор могут встретиться только через два года после трансплантации, если оба дадут согласие.

Генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина подчеркнула, что проект с Почтой России стал уникальным инструментом, который делает процесс вступления в регистр простым и доступным для всех жителей страны. Чтобы стать донором, достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru, получить набор по почте и отправить образцы обратно.