Южно-Сахалинск готовится ко второй "чистой пятнице"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск активно готовится ко второй "чистой пятнице", которая пройдет 11 апреля. Администрация города приглашает трудовые коллективы, общественников, волонтеров и всех желающих горожан присоединиться к весенней уборке.
Как рассказали ТИА "Острова" в департаменте городского хозяйства, участники акции могут получить необходимый инвентарь, мешки и перчатки в своих управляющих компаниях. Контактные данные УК доступны на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Дополнительную информацию о месяце санитарной очистки можно уточнить в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 103, или по телефону: 300-461 (доб. 3, 5, 9).
Месяц санитарной очистки стартовал 1 апреля, и все службы города перешли на усиленный режим работы. В первую "чистую пятницу", 4 апреля, на улицы вышли около 3 500 человек, включая сотрудников мэрии, образовательных, спортивных и культурных учреждений, а также представителей ресурсоснабжающих компаний. В апреле горожан ждут еще три "чистые пятницы" - 11, 18 и 25 числа, а также субботники 19 и 26 апреля. В эти дни городской полигон будет бесплатно принимать мусор, собранный в рамках уборок.
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