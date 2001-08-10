Южно-Сахалинск готовится ко второй

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск активно готовится ко второй "чистой пятнице", которая пройдет 11 апреля. Администрация города приглашает трудовые коллективы, общественников, волонтеров и всех желающих горожан присоединиться к весенней уборке.

Как рассказали ТИА "Острова" в департаменте городского хозяйства, участники акции могут получить необходимый инвентарь, мешки и перчатки в своих управляющих компаниях. Контактные данные УК доступны на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Дополнительную информацию о месяце санитарной очистки можно уточнить в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 103, или по телефону: 300-461 (доб. 3, 5, 9).

Месяц санитарной очистки стартовал 1 апреля, и все службы города перешли на усиленный режим работы. В первую "чистую пятницу", 4 апреля, на улицы вышли около 3 500 человек, включая сотрудников мэрии, образовательных, спортивных и культурных учреждений, а также представителей ресурсоснабжающих компаний. В апреле горожан ждут еще три "чистые пятницы" - 11, 18 и 25 числа, а также субботники 19 и 26 апреля. В эти дни городской полигон будет бесплатно принимать мусор, собранный в рамках уборок.