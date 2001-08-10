В Южно-Сахалинске построят современный лабораторный центр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске появится специализированный лабораторный центр, где специалисты "РВК-Сахалин" будут контролировать качество питьевой воды и проводить исследования по запросам горожан и организаций. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства, а его стоимость превышает 250 миллионов рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", центр оснастят 48 единицами современного аналитического оборудования, включая спектрофотометр, рН-метр, газовый хроматограф и атомно-абсорбционный спектрофотометр. Последний позволит выявлять тяжелые металлы в воде, измерять их концентрацию и сравнивать с предельно допустимыми нормами. На закупку техники выделят около 90 миллионов рублей.

"Создание лабораторного центра - уникальный проект для островного региона. Он позволит проводить полный спектр исследований питьевой воды, включая органолептические, физико-химические, бактериологические и радиологические анализы. Кроме того, мы сможем выполнять исследования по запросам населения", - отметила начальник лаборатории "РВК-Сахалин" Ольга Ким.

Для центра построят отдельное здание в районе водозабора "Отдаленный" в южной части города. Подрядчики должны соблюдать строгие требования по обеспечению безопасности санитарных зон водозабора, охране труда и экологической безопасности. Строительные работы планируют начать уже в 2025 году.