В Южно-Сахалинске построят современный лабораторный центр
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске появится специализированный лабораторный центр, где специалисты "РВК-Сахалин" будут контролировать качество питьевой воды и проводить исследования по запросам горожан и организаций. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнерства, а его стоимость превышает 250 миллионов рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", центр оснастят 48 единицами современного аналитического оборудования, включая спектрофотометр, рН-метр, газовый хроматограф и атомно-абсорбционный спектрофотометр. Последний позволит выявлять тяжелые металлы в воде, измерять их концентрацию и сравнивать с предельно допустимыми нормами. На закупку техники выделят около 90 миллионов рублей.
"Создание лабораторного центра - уникальный проект для островного региона. Он позволит проводить полный спектр исследований питьевой воды, включая органолептические, физико-химические, бактериологические и радиологические анализы. Кроме того, мы сможем выполнять исследования по запросам населения", - отметила начальник лаборатории "РВК-Сахалин" Ольга Ким.
Для центра построят отдельное здание в районе водозабора "Отдаленный" в южной части города. Подрядчики должны соблюдать строгие требования по обеспечению безопасности санитарных зон водозабора, охране труда и экологической безопасности. Строительные работы планируют начать уже в 2025 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:36 4 Апреля Курильчанку будут судить за пять ударов ножом
12:22 4 Апреля В Южно-Сахалинске стартовала регистрация на полумарафон
14:00 3 Апреля Военнослужащие проводят плановые занятия по огневой подготовке в Сахалинской области
12:11 3 Апреля В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка "Художники Сахалина"
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
12:28 20 Марта Авиа- и железнодорожные перевозчики Сахалина запускают масштабную программу сотрудничества
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
12:30 18 Марта Сахалинка поверила лже-коммунальщикам и лишилась почти 800 тысяч рублей
Выбор редакции
- 09:55 Вчера Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы
- 14:18 8 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
- 12:01 8 Апреля Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов
- 11:45 7 Апреля Молодые таланты со всей России соберутся на Сахалине для участия в творческом турнире
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?