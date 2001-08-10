Аэропорт Южно-Сахалинска вошел в финал премии "Крылья России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэропорт Южно-Сахалинска второй год подряд подтверждает статус одного из лучших в стране, войдя в финал национальной премии "Крылья России" в номинации "Аэропорт года" (до 3 млн пассажиров). Конкуренция в этом году оказалась особенно высокой: в финал также вышли аэропорты Владивостока, Владикавказа, Ижевска, Нальчика, Ставрополя, Сургута и Ульяновска.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, с момента открытия в августе 2023 года воздушная гавань Южно-Сахалинска демонстрирует стабильный рост пассажиропотока. Уже в декабре 2023 года аэровокзал обслужил полумиллионного пассажира, а по итогам 2024 года этот показатель достиг рекордных 1 448 527 человек. Кроме того, сотрудники аэропорта обработали более 15 000 тонн грузов и почты, что также стало значительным достижением.
Аэропорт Южно-Сахалинска остается крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из самых технологичных в России. Его терминал занимает площадь более 47 000 квадратных метров и оснащен современным оборудованием, включая телескопические трапы, автоматизированные стойки регистрации и пятиуровневую систему безопасности в зоне комплектации багажа. Пассажиры также отмечают комфортные зоны ожидания и высокий уровень сервиса.
"Этот результат подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. В прошлом году мы уже стали дипломантами премии, а сегодня претендуем на новую награду. Мы благодарны экспертам за высокую оценку и нашим пассажирам за доверие", - отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.
Торжественная церемония награждения премии "Крылья России" состоялась в Москве. Премия ежегодно отмечает вклад российских аэропортов и авиакомпаний в развитие отрасли и внедрение инновационных технологий.
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