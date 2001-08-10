Только 9% сахалинцев боятся потерять работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область остается одним из регионов России, где работники меньше всего боятся потерять работу. Только 9% жителей региона ощущают риск увольнения по инициативе работодателя, что значительно ниже общероссийского показателя в 16,3%.
Как рассказали ТИА "Острова" в hh.ru, ведущей платформе онлайн-рекрутинга, 88% сахалинских работников уверены в стабильности своего трудоустройства. Этот показатель выше, чем в среднем по России, где лишь 74% респондентов не боятся увольнения. Среди дальневосточных регионов Сахалинская область лидирует по уровню уверенности работников, уступая только Амурской области, где показатель составляет 82%.
Эксперты hh.ru также отметили, что наибольшие риски увольнения ощущают работники старше 55 лет - 20,6% из них считают угрозу потери работы высокой. Однако за последние несколько месяцев ситуация улучшилась: в конце 2024 года таких респондентов было 23,5%. Среди молодежи до 18 лет уровень страха увольнения снизился с 23% до 16,4%. При этом усилились опасения у работников 25-34 лет - 15,6% из них сейчас боятся потерять работу, тогда как в 4 квартале 2024 года таких было 13,7%.
Среди профессий наиболее уязвимыми оказались маркетологи и специалисты по рекламе - 21,6% из них признались в страхе увольнения. На втором месте HR-менеджеры (20,2%), на третьем - ИТ-специалисты (20,1%). В то же время представители сфер "Спорт, салоны красоты", "Стратегия, инвестиции, консалтинг" и "Медицина, фармацевтика" демонстрируют наибольшую уверенность в стабильности своей работы.
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