Сахалинские ветераны получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также их вдовы, блокадники и бывшие узники концлагерей получат юбилейные выплаты к 80-летию Победы. Размер выплат составит от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональном Отделении Социального фонда России, ветераны, инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда и их вдовы получат по 80 тысяч рублей. Те, кто работал в тылу, а также совершеннолетние узники концлагерей, гетто и тюрем, получат выплату в размере 55 тысяч рублей. Ветеранам и их близким не нужно подавать заявления - Социальный фонд России назначит выплаты автоматически на основе имеющихся данных.

Средства перечислят в апреле вместе с пенсией. Получатели, которые пользуются услугами банков, получат выплаты 16, 17 и 21 апреля. Те, кто получает пенсию через почту, смогут получить деньги с 3 по 20 апреля в соответствии с графиком доставки. Для уточнения информации можно обратиться в контакт-центр регионального Отделения Социального фонда России по бесплатному номеру 8-800-100-00-01.