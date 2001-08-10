В Южно-Сахалинске прошел фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Сахалинской области Елена Столярова приняла участие в фестивале старшего поколения «Танцующий остров 2025». Мероприятие собрало любителей танца разных возрастов.

Елена Столярова подчеркнула важность подобных инициатив, способствующих активному долголетию и поддержанию здоровья граждан старшего поколения. «Танцующий остров» стал настоящим праздником, объединившим людей, для которых танец – это не просто хобби, а источник жизненной энергии и позитива», - рассказала Столярова.

В знак признания заслуг и вклада в развитие танцевального искусства на Сахалине, она вручила благодарственные письма и подарки руководителям «Сахалинского танцевального мира» и самым активным участникам, которые стоят у истоков этого движения. Награды получили Легкова Татьяна - Председатель правления Общественного движения «Сахалинский Танцевальный Мир», Легков Сергей - заместитель председателя правления движения, Паняева Инесса - член правления, а также активисты Чернышова Светлана и Козьмирук Зинаида.

Фестиваль «Танцующий остров 2025» еще раз доказал, что возраст – не помеха для активной и насыщенной жизни. Такие мероприятия позволяют пожилым людям чувствовать себя востребованными, укрепляют их здоровье и дарят радость общения.