На Сахалине обсудили новые правила безопасности на водных объектах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове прошло межведомственное мероприятие по подготовке к навигации маломерных судов в 2025 году. Как сообщает ТИА "Острова", специалисты ГИМС МЧС и Пограничного управления ФСБ провели обучающий семинар для представителей туристической индустрии региона.

На занятии участники обсудили ключевые вопросы безопасности при эксплуатации маломерных судов и перевозке пассажиров. "Особое внимание мы уделили новому федеральному закону "О безопасности людей на водных объектах", который вступит в силу в этом году", - рассказали в пресс-службе ГИМС МЧС по Сахалинской области.

Как подчеркнули организаторы, такие мероприятия особенно важны для Сахалина, где активно развивается водный туризм. "Совместные занятия помогают обеспечить безопасность на водных объектах и соблюдение новых законодательных требований", - отметили в Пограничном управлении ФСБ. Семинар стал частью комплексной подготовки к летнему туристическому сезону.