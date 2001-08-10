В Южно-Сахалинске пройдет межрегиональный форум о роли библиотек в патриотическом воспитании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21-22 мая в Сахалинской областной библиотеке состоится научно-практическая конференция "Уроки военного времени: роль библиотек в гражданско-патриотическом воспитании". Как сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на пресс-службу СахОУНБ, мероприятие объединит специалистов библиотек, архивов, музеев и образовательных учреждений для обмена лучшими практиками патриотической работы с молодежью.
Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую пленарные заседания, тематическую секцию и круглый стол. "Особое внимание уделим инновационным формам работы с молодежью и противодействию фальсификации истории", - рассказали в министерстве культуры Сахалинской области. В качестве соорганизатора круглого стола выступит Гомельская библиотека из Беларуси, что подчеркивает важность сохранения общего исторического наследия.
Как стало известно ТИА "Острова", участники рассмотрят механизмы межведомственного сотрудничества и современные подходы к патриотическому воспитанию. "Конференция пройдет в очно-заочном формате, а по ее итогам мы издадим сборник материалов", - отметили организаторы. Для участия необходимо подать заявку до 20 апреля. Мероприятие призвано укрепить роль библиотек как центров сохранения исторической памяти и межпоколенческого диалога.
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