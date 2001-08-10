Шахтёрск готовится принять первый Всероссийский форум молодых угольщиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 28 по 31 мая в Шахтёрске пройдёт первый Всероссийский форум молодых работников угольной промышленности, который соберёт 250 участников со всей страны. Как сообщает ТИА "Острова", мероприятие станет площадкой для профессионального общения и разработки инициатив по развитию шахтёрских городов.

Организаторами форума выступили правительство Сахалинской области, "Молодая Гвардия Единой России" и центр "Острова". "Мы ожидаем участников не только с Сахалина, но и из Донбасса, Якутии, Екатеринбурга и других угледобывающих регионов", - рассказала руководитель агентства по делам молодёжи Анастасия Кожепенько. Молодые специалисты обсудят привлечение кадров в отрасль и создание профессиональных сообществ.

Как отметил федеральный координатор "Молодой Гвардии" Юрий Бакуров, форум сочетает образовательную программу с практическими выездами на предприятия. Участники также посетят "Горный воздух" и гору Лягушка. "Это отличная возможность показать перспективы работы в отрасли и привлечь новые кадры", - подчеркнул глава Углегорского округа Фёдор Филин. Для участия необходимо пройти регистрацию и отбор.