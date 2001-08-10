В Южно-Сахалинске спасают канализацию от тряпок, салфеток и неожиданных находок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За первые три месяца 2025 года аварийные бригады "РВК-Сахалин" ликвидировали 967 засоров в канализационных сетях Южно-Сахалинска. Как сообщает ТИА "Острова", наиболее сложными для коммунальников стали новогодние праздники и конец марта, когда пришлось устранять до 96 засоров в неделю.

"После праздников традиционно увеличивается количество засоров - люди смывают в канализацию остатки еды и даже подарки", - рассказала главный диспетчер "РВК-Сахалин" Ольга Найчук. Среди самых необычных находок этого года - автомобильная шина, сковорода и комплект рабочей одежды. Однако чаще всего коммунальникам приходится извлекать тряпки, влажные салфетки и наполнители для кошачьих туалетов.

Как подчеркнул начальник цеха водоснабжения Игорь Маняхин, система водоотведения требует бережного отношения. "Канализация - не свалка, а сложный механизм, который может выйти из строя из-за неправильной эксплуатации", - сообщает ТИА "Острова". Специалисты напоминают, что строительный мусор, лекарства и остатки пищи следует выбрасывать в мусорные контейнеры, а не в канализацию.