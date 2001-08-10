В Сахалинской области снизился спрос на геологов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первом квартале 2025 года российские работодатели открыли 3,1 тысячи вакансий для геологов, однако в Сахалинской области спрос на этих специалистов снизился на 37%. Как сообщили ТИА "Острова" в hh.ru, на одну вакансию в регионе приходится в среднем 10,8 резюме, что указывает на высокую конкуренцию среди соискателей.
Наибольшее количество вакансий для геологов зафиксировали в Москве и Красноярском крае (по 9% от общего числа), Иркутской области (8%), Республике Башкортостан (7%), а также в Свердловской области, Ханты-Мансийском АО - Югре и Забайкальском крае (по 6%). Среди дальневосточных регионов лидируют Хабаровский край и Республика Саха (Якутия), на которые приходится по 3% вакансий.
Основными работодателями для геологов остаются компании из добывающей отрасли (40% вакансий), а также сферы "Нефть и газ" (20%) и "Металлургия, металлообработка" (12%). В Сахалинской области медианная зарплата геологов составляет 150 тысяч рублей, а максимальные предложения достигают 240 тысяч рублей. Работодатели также предоставляют дополнительные льготы, включая оплату межвахтового отдыха, медицинское обслуживание и проживание в благоустроенных поселках.
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