Сахалинская область за неделю отправила за рубеж 37 партий водных биоресурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 31 марта по 4 апреля Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило 647 партий рыбы и морепродуктов на экспорт из Приморского края и Сахалинской области. Общий вес продукции составил 49 221,5 тонн, что на 13 639,2 тонн больше, чем неделей ранее.

Как сообщает ТИА "Острова" в Россельхознадзоре, за отчетный период специалисты выдали 173 ветеринарных сертификата формы 5i, из которых 26 оформили на Сахалине. Также на экспортные партии водных биоресурсов выдали 451 сертификат здоровья, включая 37 для Сахалинской области. Основными направлениями экспорта стали Китай (207 сертификатов) и Республика Корея (244 сертификата).

Кроме того, Россельхознадзор оформил 61 сертификат формы 2 для импортной продукции. Сотрудники ведомства отобрали 171 пробу от подконтрольной продукции, включая 17 проб по госзаданию, 11 - в рамках мониторинга, 10 - по усиленному контролю, 2 - по подозрению в ветсанотношении и 131 - по обращению владельцев продукции.