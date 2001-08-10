Сахалинцы могут принять участие в видеопроекте, посвященном юбилею Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС, онлайн-кинотеатр KION и Музей Победы запускают проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны. Исторические послания, написанные в 1941-1945 годы, станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала KION «Солдатская мать» с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях – истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде.

В рамках инициативы будет сформирована экспертная комиссия музея, которая отберет письма. Эти тексты прозвучат в исполнении известных российских актеров и актрис, оживляя историю голосами. Принять участие в проекте может любой желающий, для этого необходимо отправить письмо и его краткое описание по ссылке проекта «Голоса Победы». Письма принимаются до 18 апреля 2025 года. Ролик в исполнении актеров станет частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».

«Мы рады стать частью такого важного и актуального проекта. В художественных произведениях тыловые истории нередко остаются «за кадром». Сериал «Солдатская мать» на KION посвящаен всем матерям, потерявшим детей на фронте. Это проект об обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять, какую цену заплатил наш народ за победу», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.