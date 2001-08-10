Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Молодежный совет ПАО "Сахалинэнерго" организовал экскурсию на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Это мероприятие стало первым шагом в рамках нового проекта "Узнай свое предприятие", цель которого - познакомить молодых специалистов с работой различных подразделений компании.

Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и выдачи спецодежды. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Сахалинэнерго", заместитель главного инженера по эксплуатации Владимир Траян и старший мастер газотурбинного цеха Никита Цюрук подробно объяснили участникам, как функционирует теплоэлектростанция.

Молодым специалистам показали ключевые объекты ТЭЦ-1, включая топливо-транспортный цех, вагоноопрокидыватель, новые энергоагрегаты ЭГЭС-25-ПА отечественного производства, машинное отделение 5-го энергоблока, турбинный цех, а также центральный и главный щиты управления. "Этот проект позволит молодежи не только увидеть производственные процессы, но и наладить взаимодействие с коллегами из других подразделений", - отметила Дарина Соколова, инженер службы капитального строительства филиала "Распределительные сети".

Проект "Узнай свое предприятие" планируют развивать, чтобы охватить все обособленные подразделения компании и филиал "Распределительные сети".