Молодёжный совет "Сахалинэнерго" запустил проект "Узнай своё предприятие"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Молодежный совет ПАО "Сахалинэнерго" организовал экскурсию на Южно-Сахалинскую ТЭЦ-1. Это мероприятие стало первым шагом в рамках нового проекта "Узнай свое предприятие", цель которого - познакомить молодых специалистов с работой различных подразделений компании.
Экскурсия началась с инструктажа по технике безопасности и выдачи спецодежды. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Сахалинэнерго", заместитель главного инженера по эксплуатации Владимир Траян и старший мастер газотурбинного цеха Никита Цюрук подробно объяснили участникам, как функционирует теплоэлектростанция.
Молодым специалистам показали ключевые объекты ТЭЦ-1, включая топливо-транспортный цех, вагоноопрокидыватель, новые энергоагрегаты ЭГЭС-25-ПА отечественного производства, машинное отделение 5-го энергоблока, турбинный цех, а также центральный и главный щиты управления. "Этот проект позволит молодежи не только увидеть производственные процессы, но и наладить взаимодействие с коллегами из других подразделений", - отметила Дарина Соколова, инженер службы капитального строительства филиала "Распределительные сети".
Проект "Узнай свое предприятие" планируют развивать, чтобы охватить все обособленные подразделения компании и филиал "Распределительные сети".
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