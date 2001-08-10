Жительницы Поронайска участвуют в программе "Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центр притяжения"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа "Женщина-лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения" стартовала в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Программа разработана для содействия в решении задачи, которую поставил президент РФ Владимир Путин: развивать северные и арктические регионы.
В образовательном потоке принимают участие более 120 участниц из 19 регионов Арктической зоны и Дальнего Востока - от Мурманска до Камчатки. Они объединились, чтобы получить новые знания, обменяться опытом и найти решения, которые станут стимулом для позитивных изменений.
Среди них - государственные служащие, управленцы из сфер здравоохранения и образования, представители бизнеса и госкорпораций.
В обучении принимают участие представительницы Поронайска - заведующий детским садом №2 "Кораблик" Татьяна Щербакова и заместитель директора школы №8 Наталья Клецина.
Обучение на программе пройдет с апреля по июль и будет состоять из четырех модулей, посвященных развитию управленческих навыков, работе в команде, социальному проектированию и формированию сообществ.
Результатом программы станут:
- 20 социальных проектов, разработанных командами участниц, внесут вклад в развитие стратегически значимых регионов России;
- формирование сообщества женщин - амбассадоров социальных изменений, способных сделать Север и Дальний Восток центрами притяжения.
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