Сахалинские выпускники могут пройти очный отбор в ГИТИС в Хабаровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о записи на отбор абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года на актерский факультет и факультет новых направлений сценических искусств.

Очные встречи в Хабаровске проведут художественный руководитель Московского театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков и декан актерского факультета ГИТИСа Олеся Невмержицкая.

Предварительный отбор дальневосточных талантов пройдет 10 апреля на площадке Хабаровского колледжа искусств. Принять участие в нем смогут учащиеся общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Прошедшие предварительный этап отбора участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Чтобы принять участие в предварительном отборе, необходимо пройти обязательную регистрацию. Абитуриенты, планирующие принять участие в отборочном туре на актерский факультет, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно педагоги проверят музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов.

Абитуриенты факультета новых направлений сценических искусств, помимо чтецкой программы, аналогичной актерскому факультету, пройдут прослушивания по сольному пению: исполнение не менее двух вокальных произведений (на русском и иностранном языках) с использованием минусовой фонограммы (обязательно на флеш-накопителе, принесённом поступающим) и микрофона. Фонограмма на любом другом носителе (СD-диск, смартфон и т. п.) не может быть использована во время данного творческого испытания, но использование музыкальных инструментов (гитары, аккордеона и т. п.) для аккомпанемента возможно. Приветствуется владение любыми музыкальными инструментами.

Фото: МТС