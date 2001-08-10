Сахалинцы рассказали, кому готовы дать деньги в долг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый второй житель Южно-Сахалинска (52%) принципиально не берет деньги в долг, предпочитая другие финансовые решения. Как сообщает ТИА "Острова", такие данные показал опрос сервиса SuperJob, посвященный финансовым привычкам островитян.
Исследование выявило, что среди тех, кто все же берет взаймы, 25% предпочитают кредитные организации. "Только 6% респондентов обращаются за деньгами к друзьям, а 3% - к коллегам", - рассказали аналитики SuperJob. При этом 19% опрошенных готовы дать в долг родственникам, а 15% - друзьям.
Средний размер займа для родственников составляет 19 тысяч рублей, для друзей - 14,5 тысяч, а для коллег - 8,2 тысячи рублей. "46% респондентов вообще никому не дают денег взаймы, что говорит о финансовой осторожности сахалинцев", - отметили исследователи. Опрос проводился среди экономически активных граждан города.
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Время проведения: 12 марта — 2 апреля 2025 года.
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