Сахалинцы рассказали, кому готовы дать деньги в долг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый второй житель Южно-Сахалинска (52%) принципиально не берет деньги в долг, предпочитая другие финансовые решения. Как сообщает ТИА "Острова", такие данные показал опрос сервиса SuperJob, посвященный финансовым привычкам островитян.

Исследование выявило, что среди тех, кто все же берет взаймы, 25% предпочитают кредитные организации. "Только 6% респондентов обращаются за деньгами к друзьям, а 3% - к коллегам", - рассказали аналитики SuperJob. При этом 19% опрошенных готовы дать в долг родственникам, а 15% - друзьям.

Средний размер займа для родственников составляет 19 тысяч рублей, для друзей - 14,5 тысяч, а для коллег - 8,2 тысячи рублей. "46% респондентов вообще никому не дают денег взаймы, что говорит о финансовой осторожности сахалинцев", - отметили исследователи. Опрос проводился среди экономически активных граждан города.

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Время проведения: 12 марта — 2 апреля 2025 года.