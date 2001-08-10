Сахалинец украл морозильную камеру из съемной квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники полиции Корсаковского городского округа задержали 67-летнего мужчину, который подозревается в краже морозильной камеры у своей арендодательницы - 37-летней жительницы Охи. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, сумма ущерба составила 27 тысяч рублей, а уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).
Согласно материалам дела, злоумышленник снимал квартиру у потерпевшей и воспользовался этим для совершения преступления. Мужчина позвонил своим знакомым, которые приехали к нему в квартиру и вывезли морозильную камеру, продав её за 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Следствие продолжает собирать доказательства, чтобы передать дело в суд. Сообщает ТИА "Острова", что полиция напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность и своевременно сообщать о подозрительных действиях в правоохранительные органы. По данным статистики, такие случаи мошенничества и краж со стороны арендаторов встречаются нечасто, однако требуют особого внимания со стороны владельцев недвижимости.
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